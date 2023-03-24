Врачи призывают прививаться от клещевого энцефалита

В Подмосковье половодье: снег тает под напором солнца, дневные температуры превышают в последнюю неделю 10-градусные показатели тепла. В такое время просыпаются не только медведи в берлогах, но и совсем крошечные, смертельно опасные энцефалитные клещи. По статистике, носителями вируса являются шесть клещей из ста. Так что прививки от их укусов лучше делать заранее. Об этом Федеральному Агентству Новостей рассказали врачи ИОКБ.
Медики напомнили, что клещи являются переносчиками клещевого энцефалита – заболевания, которое поражает центральную и периферическую нервную систему человека. В местах, где традиционно наблюдается сезонная активность клещей, прививаться нужно обязательно, подчеркнули специалисты.
В целом же, прививаться должны все контактирующие с биологическим материалом, содержащим этот вирус. Для вакцинации необходим паспорт и полис ОМС. Такие прививки делают в поликлинике или амбулатории городского округа Истра.