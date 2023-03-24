Врачи призывают прививаться от клещевого энцефалита

В Подмосковье половодье: снег тает под напором солнца, дневные температуры превышают в последнюю неделю 10-градусные показатели тепла. В такое время просыпаются не только медведи в берлогах, но и совсем крошечные, смертельно опасные энцефалитные клещи. По статистике, носителями вируса являются шесть клещей из ста. Так что прививки от их укусов лучше делать заранее. Об этом Федеральному Агентству Новостей рассказали врачи ИОКБ.