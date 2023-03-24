Куриный позвонок застрял в бронхе россиянина

В городе Воскресенске Московской области врачи извлекли куриный позвонок из бронха местного жителя. Изначально мужчина поступил в больницу с диагностированной пневмонией, сообщает подмосковный Минздрав на своем сайте.

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Инородное тело в дыхательных путях россиянина обнаружили при проведении КТ-исследования. Пациент вспомнил, что около месяца назад он подавился костью. Однако, по словам мужчины, он не придал этому значения.

Застрявший в бронхе позвонок вызвал воспаление, которое и приняли за пневмонию. За прошедшее до извлечения время куриная кость впилась в мягкие ткани, вследствие чего просвет бронха уменьшился.