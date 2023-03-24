Врач рассказал о способах борьбы с преждевременной эякуляцией

Существует несколько эффективных способов борьбы с преждевременной эякуляцией, позволяющих растянуть половой акт по времени. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал уролог, хирург Антон Ротов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач объяснил, что преждевременная эякуляция — это неспособность контролировать продолжительность полового акта, достаточную для удовлетворения обоих партнеров. Хотя четкого временного критерия нет, если акт длится меньше трех минут, это сигнализирует о наличии у мужчины проблем.

Видео дня

По словам Ротова, преждевременная эякуляция бывает связана с гиперчувствительностью головки полового члена (периферическая форма) и с повышенной возбудимостью соответствующих центров головного мозга (центральная форма). В последнем случае эякуляция может происходить даже до начала полового акта.

"Определить форму преждевременной эякуляции легко. Нужно перед половым актом нанести на головку полового члена анестетик (обычно лидокаин) и подождать несколько минут, пока он подействует, а чувствительность головки снизится. Если половой акт продлится дольше, значит проблема с чувствительностью головки, а если нет — то дело в голове"

Ротов добавил, что для борьбы с периферической формой преждевременной эякуляции используют методы, снижающие повышенную чувствительность головки. Например, каждый раз перед половым контактом наносят на головку лидокаин. Такой же эффект дают и специальные презервативы с анестетиком.

Врач отметил, что есть и более сложные методы. Например, можно ввести под кожу головки гель гиалуроновой кислоты. В результате она станет больше, а ее чувствительность снизится. Недостаток такого подхода в том, что гель со временем рассасывается, и проблема возвращается.

"Наиболее радикальным методом увеличения продолжительности полового акта является пересечение нервов, обеспечивающих чувствительность головки — денервация головки полового члена. Чувствительность снижается сильно и надолго"

При центральной форме преждевременной эякуляции методов коррекции гораздо меньше. По словам Ротова, есть только один препарат для лечения этой формы заболевания. Его прием назначает врач, а в аптеке он отпускается строго по рецепту. Препарат принимают незадолго до полового акта, он действует в течение четырех-шести часов.