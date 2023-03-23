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2 часа назад

Ученые: грязный воздух может повысить холестерин

Мария Иглина

Ученые из Центра по контроля и профилактике заболеваний провинции Цзянсу заявили, что мелкодисперсные твердые частицы PM2,5 влияют на соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в крови даже при кратковременном воздействии. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Для своего исследования ученые данные 197 тысяч человек в возрасте около 48 лет, которые прошли медосмотры в период с 2015 по 2020 год, а также не принимали препараты для снижения уровня холестерина и не подвергались воздействию мелкодисперсной пыли на работе.

В ВОЗ заявили о риске глобального распространения холеры

Так, эксперты определили, что кратковременное воздействие PM2,5 было связано с более высоким уровнем общего холестерина, а также липопротеинов низкой плотности. Кроме этого, воздействие связали с менее высоким уровнем триглицеридов.

Ранее онколог связал рак с недостатком мелатонина в организме.

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