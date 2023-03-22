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2 часа назад

Невролог Чудинская назвала пять правил для предотвращения деменции

Диана Товсепова

О том, какие методы смогут помочь предотвратить развитие деменции, рассказала врач-невролог Галина Чудинская в беседе с Life.

По словам врача, чтобы предотвратить развитие деменции, нужно соблюдать некоторые правила.

Поддерживать мозг в форме поможет стимуляция интеллектуальный деятельности. Отсрочить или замедлить развитие деменции помогут настольные игры, изучение нового языка, обучение игры на новом музыкальном инструменте.

Важно также позаботиться о питании, потому как ожирение, по словам врача, увеличивает риск деменции любого вида, так же как и злоупотребление спиртным.

Кроме того, риск развития деменции реально увеличивает некачественный сон. Причем, по словам врача, много спать - тоже плохо, поэтому не нужно проводить в постели больше девяти часов в день. В норме человек должен спать семь-восемь часов на регулярной основе.

Невролог отметила, что нужно также контролировать артериальное давление, потому как его показатели напрямую связаны с риском развития сосудистой деменции. Норма, по словам врача, от 90/60 до 130/80 мм рт. ст. При отклонениях нарушается кровоснабжение головного мозга.

Невролог назвал ранний признак деменции

Ранее мы писали о том, сколько шагов ежедневно снижают риск деменции у пожилых женщин.

Новости,Видео,Галина Чудинская,
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