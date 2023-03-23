Пациенткам удалили опухоли рекордного размера

Хирурги Московского областного онкодиспансера в Балашихе провели пациентке с раком кожи операцию, в ходе которой удалили гигантскую опухоль объемом около 26 литров. А в Подольске недавно выписали домой пациентку после операции, в ходе которой удалили из брюшной полости опухоль рекордного веса - 45 килограммов.

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В обоих случаях женщины до последнего тянули с обращением к врачам. Хирурги призывают не запускать заболевания. обследовать при первых признаках неблагополучия.

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Пациентка в балашихе обратилась за помощью лишь когда опухоль мягких тканей спины достигла таких размеров, что не давала полноценно жить и носить одежду, хотя новообразование появилось два года назад.

Сначала оно медленно увеличивалось в размерах, но после травмы стало быстро расти и кровоточить. В ходе обследования врачи выявили плоскоклеточный ороговевающий рак кожи левой лопаточной области.

Заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин рассказал изданию inbalashikha.ru, что на поверхности опухоли возникли участки некроза и изъязвлений гигантских размеров: 35х30х25 сантиметров.

"Опухоль удалили в пределах здоровых тканей. Сложность операции заключалась еще и в реконструктивном этапе по замещению дефекта кожи большого размера", - пояснил хирург.

Еще более гигантскую опухоль нашли при обследовании 62-летней пациентки врачи Подольской областной клинической больницы, - об этом случае сообщили в Минздраве Московской области.

Пациентка, катастрофически увеличившись в объемах, тем не менее, длительное время не боялась и медлила с обращением к врачу, предпочитая "лечение" народными средствами. В больнице она оказалась, когда опухоль начала сдавливать внутренние органы, вызвав начинающуюся непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.

"Мы выполнили пациентке КТ-, МРТ-исследования, которые выявили у нее гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование развилось из правого яичника. Решено было провести операцию, в ходе которой опухоль удалили. Её вес составил 45 килограммов", - рассказал заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Операция продлилась 1,5 часа. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Женщина уже выписана из стационара.

Кстати, подобные случаи выявления аномально крупных новообразований - отнюдь не уникальны. И связаны именно с поздним обращением за медицинской помощью.