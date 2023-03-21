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1 час назад

Редкое и опасное грибковое заболевание стремительно распространяется в США

Мир24иещё 2

В США стремительно распространяется редкое и опасное грибковое заболевание, вызванное грибком Candida auris, говорится в сообщении местного Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Редкое и опасное грибковое заболевание распространяется в США
Фото: Мир24Мир24

Медицинские чиновники отметили, что заболевание зафиксировано уже в половине штатов. Усугубила распространение грибка пандемия коронавируса, так из-за ковида выявлению Candida auris специалисты уделяли меньше внимания.

В первую очередь грибок поражает в первую очередь пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Для молодых он, как правило, опасности не представляет. Традиционными противогрибковыми препаратами заболевание не лечится, приводит к летальному исходу в 60% случаев.

В прошлом году в Соединенных Штатах выявили 2 377 случаев заболевания, при этом в 2020 году было подтверждено только 757.Самый ранний штамм этой болезни был обнаружен в Южной Корее в 1996-м.

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