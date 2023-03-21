Редкое и опасное грибковое заболевание распространяется в США

В США стремительно распространяется редкое и опасное грибковое заболевание, вызванное грибком Candida auris, говорится в сообщении местного Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Медицинские чиновники отметили, что заболевание зафиксировано уже в половине штатов. Усугубила распространение грибка пандемия коронавируса, так из-за ковида выявлению Candida auris специалисты уделяли меньше внимания.

В первую очередь грибок поражает в первую очередь пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Для молодых он, как правило, опасности не представляет. Традиционными противогрибковыми препаратами заболевание не лечится, приводит к летальному исходу в 60% случаев.