В Красноярском крае выявлен случай лихорадки Западного Нила

«Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда», — говорится в сообщении .

Инфицированная после возвращения на родину обратилась к медикам с жалобами на боль в шейном отделе и температурой 37,5 °C. По словам туристки, во время отдыха её кусали комары.