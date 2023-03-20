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1 час назад

У жительницы Красноярского края диагностировали лихорадку Западного Нила

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Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о выявленной у местной жительницы лихорадки Западного Нила.

В Красноярском крае выявлен случай лихорадки Западного Нила
Фото: UnsplashUnsplash

«Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда», — говорится в сообщении.

Инфицированная после возвращения на родину обратилась к медикам с жалобами на боль в шейном отделе и температурой 37,5 °C. По словам туристки, во время отдыха её кусали комары.

По словам Горяева, окончательный диагноз был поставлен после исследования крови.

Новости,Роспотребнадзор,
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