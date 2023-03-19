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1 час назад

Раскрыты опасные последствия употребления алкоголя после 50 лет

Мария Иглина

Маммолог Фатима Тамаева и гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказали об опасных последствиях употребления алкоголя после 50 лет. Комментариями экспертов делится "Доктор Питер".

Раскрыты опасные последствия употребления алкоголя после 50 лет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам маммолога, употребление алкоголя после 50 может стать одним из факторов возникновения рака молочной железы:

"Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 миллилитров) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на пять процентов, а в период постменопаузы — на девять процентов".

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Каплина же отметила, что употребление алкоголя в этом возрасте может оказывать негативное воздействие на овуляцию. Например, все это может привести к более ранней менопаузе.

Ранее онколог раскрыл неочевидный симптом рака яичников.

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