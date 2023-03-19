Раскрыты опасные последствия употребления алкоголя после 50 лет

Маммолог Фатима Тамаева и гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказали об опасных последствиях употребления алкоголя после 50 лет. Комментариями экспертов делится "Доктор Питер".
Так, по словам маммолога, употребление алкоголя после 50 может стать одним из факторов возникновения рака молочной железы:
"Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 миллилитров) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на пять процентов, а в период постменопаузы — на девять процентов".
Каплина же отметила, что употребление алкоголя в этом возрасте может оказывать негативное воздействие на овуляцию. Например, все это может привести к более ранней менопаузе.