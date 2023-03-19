Почему после ринопластики не дышит нос

Ринопластика считается достаточно распространенной операцией. Ее делают не только ради эстетики, но и ради полноценного дыхания. Почему у некоторых пациентов после ринопластики нос не дышит? Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с изданием «Дни.ру».

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«Несколько дней после вмешательства нос не может дышать полноценно, поэтому раньше времени не нужно бить тревогу. Даже самые щадящие методики дают естественный отек, который проходит самостоятельно. Важно выполнять рекомендации хирурга: перевязки, препараты, физиопроцедуры. Тревожный сигнал - когда реабилитационные сроки прошли, а дыхание осталось затруднено. Это может быть связано с воспалениями, некорректным проведением операции, индивидуальным длительным процессом восстановления», - отметил специалист.

Также Алексанян напомнил, что любому пациенту профессиональной клиники выдают список анализов и обследований. Хирургу важно исключить риски, которые могут затруднить реабилитацию. «Не во всех клиниках проводят такую процедуру, поэтому возрастает риск отеков и осложнений», - объяснил он в беседе с источником.