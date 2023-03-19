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1 час назад

Специалист объяснил, почему после ринопластики не дышит нос

Вести Подмосковья

Ринопластика считается достаточно распространенной операцией. Ее делают не только ради эстетики, но и ради полноценного дыхания. Почему у некоторых пациентов после ринопластики нос не дышит? Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с изданием «Дни.ру».

Почему после ринопластики не дышит нос
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Несколько дней после вмешательства нос не может дышать полноценно, поэтому раньше времени не нужно бить тревогу. Даже самые щадящие методики дают естественный отек, который проходит самостоятельно. Важно выполнять рекомендации хирурга: перевязки, препараты, физиопроцедуры. Тревожный сигнал - когда реабилитационные сроки прошли, а дыхание осталось затруднено. Это может быть связано с воспалениями, некорректным проведением операции, индивидуальным длительным процессом восстановления», - отметил специалист.

Также Алексанян напомнил, что любому пациенту профессиональной клиники выдают список анализов и обследований. Хирургу важно исключить риски, которые могут затруднить реабилитацию. «Не во всех клиниках проводят такую процедуру, поэтому возрастает риск отеков и осложнений», - объяснил он в беседе с источником.

«Не стоит обращаться туда, где выгоднее по деньгам. Коррекция носа - это сложная и серьезная операция. Для ее качественного проведения важны подготовительный и восстановительный периоды, оборудование, работа команды, комфортное пребывание в клинике», - заключил эксперт.

Новости,Тигран Алексанян,
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