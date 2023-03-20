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1 час назад

Нарколог указал на рост числа обращений из-за злоупотребления алкоголем

Lenta.ruиещё 1

Алкоголь воспринимается как способ борьбы со стрессом и тревогой, что дало рост продаж алкогольной продукции за прошедший год. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-нарколог Даниил Петров.

Врач указал на рост обращений из-за злоупотребления алкоголем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Опираясь на статистику по пациентам в нашей клинике, в январе количество алкоголизированных пациентов становится значительно больше. На это влияют по большей части новогодние праздники, и 2023 год не стал исключением, — сказал врач. — Рост продаж алкоголя можно также связать с праздничными днями: люди отдыхают и расслабляются, пока они не обременены заботами на работе».

Если сравнивать количество пациентов с алкогольной зависимостью в январе-феврале 2023 года с тем же периодом 2022-го, то, по словам Петрова, в новом году число пациентов увеличилось на 19 и 9 процентов соответственно, из чего можно сделать вывод о том, что увеличение числа пациентов с зависимостью связано не только с праздничными днями.

«Что касается популярного алкоголя у россиян, согласно официальной статистике, увеличивается продажа слабоалкогольных напитков. Но мы все так же видим людей, зависимых от крепких напитков, как, например, водка», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Новости,Даниил Петров,
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