Врач рассказал, какие факторы провоцируют отит

Болезни ушей, в частности, отит могут спровоцировать несколько факторов. О том, как уберечь себя от недуга, рассказал оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Нередко к размножению инфекции и возникновению отита приводит использование ватных палочек, которые при чистке ушной раковины могут повредить наружный слуховой проход.

Как сообщил врач "Газете.Ru", наиболее частая причина, которая стимулирует размножение микробов с последующим развитием воспалительного процесса - длительное нахождение воды в наружном слуховом проходе, не только соленой, но и пресной. Поэтому ее нужно сразу удалить из ушей после купания в душе, бассейне или море.

Воспаление также возможно из-за попадания чужой микрофлоры, если человек использует чужие наушники или блютуз-гарнитуру.