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1 час назад

Врач рассказал, какие факторы провоцируют отит

Российская Газета

Болезни ушей, в частности, отит могут спровоцировать несколько факторов. О том, как уберечь себя от недуга, рассказал оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев.

Врач рассказал, какие факторы провоцируют отит
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Нередко к размножению инфекции и возникновению отита приводит использование ватных палочек, которые при чистке ушной раковины могут повредить наружный слуховой проход.

Как сообщил врач "Газете.Ru", наиболее частая причина, которая стимулирует размножение микробов с последующим развитием воспалительного процесса - длительное нахождение воды в наружном слуховом проходе, не только соленой, но и пресной. Поэтому ее нужно сразу удалить из ушей после купания в душе, бассейне или море.

Воспаление также возможно из-за попадания чужой микрофлоры, если человек использует чужие наушники или блютуз-гарнитуру.

Переохлаждение тоже провоцирует отит, особенно сквозняки, к примеру, при езде на автомобиле с открытым окном и сне под кондиционером. В общем, чтобы не заболеть, надо беречь себя, соблюдая элементарные правила.

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