Нарколог предостерегла россиян от занятий спортом с похмелья

Похмелье обычно выражается в повышении давления, нарушении ритма сердца и тошноте, поэтому занятия спортом при таких симптомах могут привести к неприятным последствиям для здоровья.

Особенно опасно проводить занятие в тренажерном зале, где много твердых поверхностей и острых углов. Все это плохо сочетается с нарушенной координацией, заявила психиатр-нарколог Татьяна Карпова. «Не стоит думать, что алкоголь успеет выветриться за ночь и вы окажетесь полностью трезвы. Вас ждут шатания и разброд в прямом смысле этого слова», — отметила она в беседе с изданием «Спорт-экспресс».