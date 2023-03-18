Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Нарколог Карпова предостерегла россиян от занятий спортом с похмелья

Слово и Дело

Похмелье обычно выражается в повышении давления, нарушении ритма сердца и тошноте, поэтому занятия спортом при таких симптомах могут привести к неприятным последствиям для здоровья.

Нарколог предостерегла россиян от занятий спортом с похмелья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Особенно опасно проводить занятие в тренажерном зале, где много твердых поверхностей и острых углов. Все это плохо сочетается с нарушенной координацией, заявила психиатр-нарколог Татьяна Карпова. «Не стоит думать, что алкоголь успеет выветриться за ночь и вы окажетесь полностью трезвы. Вас ждут шатания и разброд в прямом смысле этого слова», — отметила она в беседе с изданием «Спорт-экспресс».

Кроме того, из-за дополнительной нагрузки на сердце, которую оказывает этиловый спирт, происходит еще большее обезвоживание и ухудшение кровоснабжения мозга. В итоге человек может потерять сознание.

Новости,Татьяна Карпова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий