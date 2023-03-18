Хирург рассказал, как избежать тромбоза

Для профилактики тромбоза необходимо регулярно поддерживать двигательную активность и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Тахир Ярахмедов. Его слова приводит агентство «Прайм».

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Врач отмечает, что одной из главных причин развития венозного тромбоза является длительная гиподинамия. Чтобы предотвратить тромбообразование, важно поддерживать ежедневную физическую активность. Идеальным видом такой активности является плавание.

Также, по словам эксперта. вероятность тромбоза повышают вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. От них необходимо отказаться.

Имеет значение и наследственный фактор — наличие тромбофилий. Это генетически обусловленная предрасположенность к тромбообразованию. По словам Ярахмедова, в подобных случаях может потребоваться курсовой или даже длительный, а иногда и пожизненный прием антитромботических препаратов. Также повышают риск тромбообразования операции, травмы, онкология и некоторые другие заболевания.

«При наличии факторов риска тромбообразования важно оставаться на связи с вашим лечащим врачом и своевременно принимать решение о тех или иных способах профилактики», — предупредил хирург.