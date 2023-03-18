Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Порция каши приближает к раку: врач объяснила, кто в зоне риска

Российская Газета

Есть ситуации, когда употребление кусочка хлеба и порции каши может серьезно навредить здоровью.

Порция каши приближает к раку: врач объяснила, кто в зоне риска
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова объяснила, что такое целиакия и чем она опасна.

Целиакия - это не просто аллергия на глютен (присутствует в хлебе и хлебобулочных изделиях, выпечке, макаронах и некоторых кашах), а опасная патология, провоцирующая дефицит витаминов и минералов. Последние попросту не всасываются в больном кишечнике, отметила врач.

Если не заниматься лечением этого заболевания, тянуть с обращением к специалистам, то последствия могут быть крайне серьезными - вплоть до повышения риска развития рака органов пищеварения у взрослых, пишет aif.ru со ссылкой на эксперта.

Кстати, непереносимость глютена может быть следствием острой респираторной или кишечной инфекции (вирусной или бактериальной), дисбиоза кишечника. При лечении основного заболевания это состояние благополучно проходит.

Исключение глютен-содержащих продуктов (безглютеновая диета) является основой лечения глютен-индуцированных заболеваний, ранее отметила профессор, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

"Из рациона питания исключаются пшеница, пшеничные отруби, пшеничный крахмал, пшеничная мука, манная крупа, маца. Кускус, рожь, ячмень, ячменный солод", - уточнила специалист.

Новости,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий