Порция каши приближает к раку: врач объяснила, кто в зоне риска

Есть ситуации, когда употребление кусочка хлеба и порции каши может серьезно навредить здоровью.

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Гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова объяснила, что такое целиакия и чем она опасна.

Целиакия - это не просто аллергия на глютен (присутствует в хлебе и хлебобулочных изделиях, выпечке, макаронах и некоторых кашах), а опасная патология, провоцирующая дефицит витаминов и минералов. Последние попросту не всасываются в больном кишечнике, отметила врач.

Если не заниматься лечением этого заболевания, тянуть с обращением к специалистам, то последствия могут быть крайне серьезными - вплоть до повышения риска развития рака органов пищеварения у взрослых, пишет aif.ru со ссылкой на эксперта.

Кстати, непереносимость глютена может быть следствием острой респираторной или кишечной инфекции (вирусной или бактериальной), дисбиоза кишечника. При лечении основного заболевания это состояние благополучно проходит.

Исключение глютен-содержащих продуктов (безглютеновая диета) является основой лечения глютен-индуцированных заболеваний, ранее отметила профессор, доктор медицинских наук Вера Ревякина.