Сексолог: продолжительность полового акта у мужчин обычно составляет 5 минут

По словам медика, длиться близость может и меньше. Это является вариантом нормы при соблюдении определённых условий. Так, если с начала половой жизни семяизвержение наступало у мужчины за 2–3 минуты, это не патология и связано чаще всего с неврологическими или анатомическими особенностями.

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А вот задуматься и проконсультироваться со специалистом стоит, когда время полового акта стало снижаться в дальнейшем и снижение носит устойчивый характер.

«Проблема считается патологией, если она носит стойкий характер, то есть возникает постоянно или практически при каждом половом контакте», — объяснил врач.

Он уточнил, что наиболее частой патологической причиной преждевременной эякуляции бывает снижение уровня половых гормонов. Обычно это происходит в возрасте 40–45 лет и считается «мужским климаксом».