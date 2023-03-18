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2 часа назад

Уролог Коротков: продолжительность полового акта у мужчин обычно составляет 5–7 минут

Секрет Фирмы

По словам медика, длиться близость может и меньше. Это является вариантом нормы при соблюдении определённых условий. Так, если с начала половой жизни семяизвержение наступало у мужчины за 2–3 минуты, это не патология и связано чаще всего с неврологическими или анатомическими особенностями.

Сексолог: продолжительность полового акта у мужчин обычно составляет 5 минут
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

А вот задуматься и проконсультироваться со специалистом стоит, когда время полового акта стало снижаться в дальнейшем и снижение носит устойчивый характер.

«Проблема считается патологией, если она носит стойкий характер, то есть возникает постоянно или практически при каждом половом контакте», — объяснил врач.

Он уточнил, что наиболее частой патологической причиной преждевременной эякуляции бывает снижение уровня половых гормонов. Обычно это происходит в возрасте 40–45 лет и считается «мужским климаксом».

Но проблема может быть также связана с воспалительными процессами, стрессом и даже с отсутствием духовной близости с партнёром. Ранее «Секрет» узнал у сексолога Анны Степанян, чем опасна порнозависимость и как от нее избавляться.

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