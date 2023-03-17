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1 час назад

Гастроэнтеролог назвала главную опасность сидячего образа жизни

Свободная пресса

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рассказала об опасности сидячего образа жизни. По словам гастроэнтеролога, такой образ жизни может привести к дисфункции желчевыводящих путей.

Гастроэнтеролог назвала главную опасность сидячего образа жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик заявила, что для хорошей работы пищеварительной системы важен подвижный образ жизни. При сидячем образе жизни повышается риск запоров, а желчный пузырь становится вялым и малоактивным.

«Желчь нам необходима, она стимулирует работу кишечника. Когда ее мало, также могут начаться запоры. К тому же она активно участвует в процессе всасывания жиров. А значит, ее недостаток повлияет на усваивание жирорастворимых витаминов», — сообщила Евстигнеева в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».

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