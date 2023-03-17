Гастроэнтеролог назвала главную опасность сидячего образа жизни

«Желчь нам необходима, она стимулирует работу кишечника. Когда ее мало, также могут начаться запоры. К тому же она активно участвует в процессе всасывания жиров. А значит, ее недостаток повлияет на усваивание жирорастворимых витаминов», — сообщила Евстигнеева в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».