Гастроэнтеролог назвала главную опасность сидячего образа жизни

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рассказала об опасности сидячего образа жизни. По словам гастроэнтеролога, такой образ жизни может привести к дисфункции желчевыводящих путей.
Медик заявила, что для хорошей работы пищеварительной системы важен подвижный образ жизни. При сидячем образе жизни повышается риск запоров, а желчный пузырь становится вялым и малоактивным.
«Желчь нам необходима, она стимулирует работу кишечника. Когда ее мало, также могут начаться запоры. К тому же она активно участвует в процессе всасывания жиров. А значит, ее недостаток повлияет на усваивание жирорастворимых витаминов», — сообщила Евстигнеева в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».