Иммунолог назвал способы борьбы с сезонной аллергией

Способы борьбы с сезонной аллергией назвал известный иммунолог, педиатр и соведущий врача Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. В своем Telegram-канале он рекомендовал аллергикам не открывать окна в помещении в сезон цветения.

Фото: Мослента Мослента

Кроме того, Продеус посоветовал регулярно устраивать влажную уборку в квартире, а также купить очиститель воздуха и кондиционер. Медик отметил, что аллергикам стоит часто мыть голову, так как пыльца скапливается на волосах, и не ходить в верхней одежде по квартире. Полезной привычкой эксперт назвал отслеживание календаря цветения.

Лечиться от аллергии нужно заблаговременно, а не при появлении симптомов, отметил врач. Аллерген-специфическую иммунотерапию проводят в осенне-зимний сезон.