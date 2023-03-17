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1 час назад

Соведущий Малышевой назвал способы борьбы с сезонной аллергией

Мослента

Способы борьбы с сезонной аллергией назвал известный иммунолог, педиатр и соведущий врача Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. В своем Telegram-канале он рекомендовал аллергикам не открывать окна в помещении в сезон цветения.

Иммунолог назвал способы борьбы с сезонной аллергией
Фото: МослентаМослента

Кроме того, Продеус посоветовал регулярно устраивать влажную уборку в квартире, а также купить очиститель воздуха и кондиционер. Медик отметил, что аллергикам стоит часто мыть голову, так как пыльца скапливается на волосах, и не ходить в верхней одежде по квартире. Полезной привычкой эксперт назвал отслеживание календаря цветения.

Лечиться от аллергии нужно заблаговременно, а не при появлении симптомов, отметил врач. Аллерген-специфическую иммунотерапию проводят в осенне-зимний сезон.

Ранее аналитики назвали самые распространенные виды аллергии у россиян. Выяснилось, что реакцией на пыльцу страдают 54 процента опрошенных.

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,
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