Онкологи назвали 3 тревожных сигнала организма

Прежде всего, это постоянный сухой кашель. Он может быть признаком рака легких.

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Внезапные сильные головные боли тоже могут быть "тревожным звонком". Об обращении к врачам стоит задуматься, если препараты не облегчают состояние. Это может быть сигналом опухоли мозга.