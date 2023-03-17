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1 час назад

Онкологи назвали 3 тревожных сигнала организма

СОВА

Прежде всего, это постоянный сухой кашель. Он может быть признаком рака легких.

Онкологи назвали 3 тревожных сигнала организма
Фото: unsplashunsplash

Внезапные сильные головные боли тоже могут быть "тревожным звонком". Об обращении к врачам стоит задуматься, если препараты не облегчают состояние. Это может быть сигналом опухоли мозга.

Стоит насторожиться, если вас одолевает постоянная необъяснимая усталость и упадок сил. В случае, если сон не помогает восстановиться, такое состояние может быть вызвано лейкемией или лимфомой, пишет "Российская газета" со ссылкой на западное СМИ.

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