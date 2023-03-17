Врач рассказала, о чем предупреждают мешки под глазами

"Часто мешки под глазами бывают при болезнях почек. Там вообще отеки везде в организме. Просто глаза – это наиболее заметное место. Мешки под глазами также могут быть при недосыпании, при аллергии на косметику, на тушь, например, или крем. Еще при аллергии на цветение растений и даже при заложенном носе", – пояснила специалист.