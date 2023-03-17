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1 час назад

Врач рассказала, о чем предупреждают мешки под глазами

Москва24

Мешки под глазами могут сигнализировать об аллергии на косметику, а также появляться при проблемах с почками и недосыпе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач рассказала, о чем предупреждают мешки под глазами
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Часто мешки под глазами бывают при болезнях почек. Там вообще отеки везде в организме. Просто глаза – это наиболее заметное место. Мешки под глазами также могут быть при недосыпании, при аллергии на косметику, на тушь, например, или крем. Еще при аллергии на цветение растений и даже при заложенном носе", – пояснила специалист.

У некоторых людей мешки под глазами могут быть связаны с особенностью строения жировой клетчатки в этой области лица. В таком случае это не указывает на проблемы со здоровьем, заключила врач.

Ранее были названы продукты, присутствие которых в рационе поможет в борьбе с отеками. Зачастую положительный эффект оказывает пища, богатая калием. В частности, это абрикосы, огурцы, кабачки и сладкий перец. Также данный микроэлемент есть в кофе и зеленом чае. Вместе с тем рекомендуется отказаться от соленой и богатой усилителями вкуса еды, поскольку она обладает способностью задерживать воду.

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