Эпидемиолог предположил, от какого загадочного вируса умерли люди в Танзании

Ранее сообщалось, что пять человек скончались в Танзании от загадочной болезни. Все они поступили в больницу с одинаковыми симптомами.

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По мнению Геннадия Онищенко, причиной смерти людей стала разновидность геморрагической лихорадки. В беседе с «Вечерней Москвой», эксперт напомнил, что в Африке довольно часто фиксируются случаи подобных заболеваний. И в большинстве своем это новые ветки уже известных лихорадок.

Со слов эпидемиолога, россиянам не стоит переживать по поводу этого вируса, поскольку в нашей стране есть вакцины. Кроме того, Онищенко уверен, что вспышку удастся локализовать.