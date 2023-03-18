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1 час назад

Эпидемиолог Онищенко предположил, от какого загадочного вируса умерли люди в Танзании

runews24.ruиещё 1

Ранее сообщалось, что пять человек скончались в Танзании от загадочной болезни. Все они поступили в больницу с одинаковыми симптомами.

Эпидемиолог предположил, от какого загадочного вируса умерли люди в Танзании
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По мнению Геннадия Онищенко, причиной смерти людей стала разновидность геморрагической лихорадки. В беседе с «Вечерней Москвой», эксперт напомнил, что в Африке довольно часто фиксируются случаи подобных заболеваний. И в большинстве своем это новые ветки уже известных лихорадок.

Со слов эпидемиолога, россиянам не стоит переживать по поводу этого вируса, поскольку в нашей стране есть вакцины. Кроме того, Онищенко уверен, что вспышку удастся локализовать.

Напомним, Роспотребнадзор сообщал, что в России нет случаев заражения танзанийским вирусом.

Новости,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,
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