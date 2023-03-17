Эксперты посоветовали спать, чтобы не толстеть

Взрослому человеку необходимо спать семь-восемь часов в сутки. Даже пожилым людям, у которых продолжительность сна сокращается с годами, нельзя спать меньше шести часов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы все склонны спать меньше, чем нужно. Несмотря на постепенное снижение времени сна с годами, не существует возраста, в котором человек может спать меньше шести часов. Этого мало даже в пожилом возрасте», – приводит источник слова невролога из итальянского Научно-исследовательского клинического института (IRCCS) Sacro Cuore Джанлука Россато.

Он отметил, что спать меньше семи часов опасно, так как человек становится невнимательным, с трудом усваивает новые знания, чувствует себя уставшим и подавленным. Если дефицит сна долго не компенсируется, начинаются изменения метаболизма, в том числе повышается риск ожирения, диабета, гипертонии, нарушений в работе сердца и снижения иммунитета. Среди прочего недостаток сна приводит к снижению выработки гормона, отвечающего за насыщение. Из-за этого человек много ест, выбирая в основном высококалорийную еду.