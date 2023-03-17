Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
26 минут назад

Кровь из пуповины впервые в истории вылечила женщину от ВИЧ

Ferra.ru

Ученые опубликовали документ, в котором описали случай первой женщины, излечившейся от ВИЧ с помощью переливания пуповинной крови, содержащей клетки с мутацией CCR5-Δ32.

Кровь из пуповины впервые в истории вылечила женщину от ВИЧ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Данная мутация защищает CD4-лимфоциты от проникновения в них вируса. Отдельного внимания стоит тот факт, что женщина не страдала от реакции «трансплантат против хозяина», в отличие от предыдущих трёх случаев излечения от ВИЧ.

Пациентка также не принимала антиретровирусные препараты более 18 месяцев, при этом после переливания в её крови не было обнаружено РНК ВИЧ. Даже после отмены антиретровирусной терапии.

По словам учёных, данный случай отличается от предшествующих ему случаев лечения ВИЧ по нескольким причинам.

Во-первых, пациентка была женщиной смешанного происхождения. Во-вторых, мутантные клетки были получены из пуповинной крови, хранившейся в банке крови. В-третьих, пациентка не страдала от отторжения трансплантата организмом.

Специалисты отметили, что данный метод лечения ВИЧ-инфекции может стать более доступным, если больше банков пуповинной крови будут проверены на выявление образцов с мутациями CCR5-Δ32.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий