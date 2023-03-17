Кровь из пуповины впервые в истории вылечила женщину от ВИЧ

Ученые опубликовали документ, в котором описали случай первой женщины, излечившейся от ВИЧ с помощью переливания пуповинной крови, содержащей клетки с мутацией CCR5-Δ32.

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Данная мутация защищает CD4-лимфоциты от проникновения в них вируса. Отдельного внимания стоит тот факт, что женщина не страдала от реакции «трансплантат против хозяина», в отличие от предыдущих трёх случаев излечения от ВИЧ.

Пациентка также не принимала антиретровирусные препараты более 18 месяцев, при этом после переливания в её крови не было обнаружено РНК ВИЧ. Даже после отмены антиретровирусной терапии.

По словам учёных, данный случай отличается от предшествующих ему случаев лечения ВИЧ по нескольким причинам.

Во-первых, пациентка была женщиной смешанного происхождения. Во-вторых, мутантные клетки были получены из пуповинной крови, хранившейся в банке крови. В-третьих, пациентка не страдала от отторжения трансплантата организмом.