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34 минуты назад

Эксперт перечислил симптомы, указывающие на тромб в ноге

Мир24

Тромбоз – опасное для жизни состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови. Оно требует немедленного вмешательства врачей. Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша рассказал, как распознать у себя наличие тромба и при каких признаках следует обратиться за медицинской помощь, сообщает aif.ru.

Эксперт назвал симптомы, указывающие на тромб в ноге
Фото: Мир24Мир24

Тромбоз может ярко проявить себя уже на ранней стадии. Для него характерны такие проявления, как резкая боль и чувство онемения в ноге, чувство распирания, покраснения или уплотнения под кожей. Также возможны одышка, головокружение, расстройство речи.

По мере развития тромбоза болезненность и отеки нарастают, начинается набухание подкожных вен. Как правило, пациенты обращаются к врачу через 5-10 дней после проявления первых симптомов, когда боль становится невыносимой.

Но возможны и так называемые «немые» тромбозы, когда патологический процесс развивается без явных симптомов. Они чаще встречаются у лежачих больных, беременных или недавно родивших женщин и при приеме оральных контрацептивов.

Ранее сообщалось, что тромб в ноге обнаружили у певца Александра Розенбаума. Его экстренно прооперировали.

Новости,Александр Розенбаум,
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