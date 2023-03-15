Эксперт назвал симптомы, указывающие на тромб в ноге

Тромбоз – опасное для жизни состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови. Оно требует немедленного вмешательства врачей. Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша рассказал, как распознать у себя наличие тромба и при каких признаках следует обратиться за медицинской помощь, сообщает aif.ru.

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Тромбоз может ярко проявить себя уже на ранней стадии. Для него характерны такие проявления, как резкая боль и чувство онемения в ноге, чувство распирания, покраснения или уплотнения под кожей. Также возможны одышка, головокружение, расстройство речи.

По мере развития тромбоза болезненность и отеки нарастают, начинается набухание подкожных вен. Как правило, пациенты обращаются к врачу через 5-10 дней после проявления первых симптомов, когда боль становится невыносимой.

Но возможны и так называемые «немые» тромбозы, когда патологический процесс развивается без явных симптомов. Они чаще встречаются у лежачих больных, беременных или недавно родивших женщин и при приеме оральных контрацептивов.