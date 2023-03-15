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1 час назад

Стоматолог объяснила, что может привести к потере зубов

Москва24иещё 1

Стресс, тревога и нервное напряжение могут привести к проблемам с зубами и деснами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога Асю Габуеву.

Стоматолог объяснила, что может привести к потере зубов
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол – так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта", – заявила она.

Постоянная тревога может привести к ухудшению состояния десен, вплоть до потери зубов, добавила врач.

Габуева напомнила, что стресс может стать причиной мышечного напряжения, которое повлечет за собой непроизвольное стискивание зубов и скрежетание ими во сне. Такие симптомы у человека появляются при бруксизме.

"Бруксизм является довольно распространенной проблемой, которая чревата различными заболеваниями полости рта и проблемам с ВНЧС (височно-нижнечелюстным суставом), а это тяжело поддается лечению", – предупредила она.

Врач советует помнить о влиянии стресса на здоровье и принимать меры по борьбе с ним, соблюдать режим дня, а также регулярно посещать стоматолога.

"Так вы сможете избежать многих проблем с зубами и деснами, сохранив красивую, здоровую улыбку на долгие годы", – резюмировала она.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова напомнила, что зубы мудрости – это самые опасные зубы. Она посоветовала удалять их только в том случае, когда они становятся причиной ортодонтической патологии.

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