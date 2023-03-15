Сомнолог перечислил четыре стадии депривации сна

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал четыре стадии депривации сна.

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Первая — когда без сна человеку приходится провести 24 часа. Из-за недосыпа у него развивается поведение, схожее с тем, что появляется после употребления алкоголя.

На второй стадии симптомы начинают усиливаться, отмечаются проблемы с мышлением и концентрацией внимания, повышается раздражительность.

Третья стадия начинается, когда человек не спит два-три-четыре дня. У человека усиливается чувство тревоги, возникают галлюцинации, ощущение ватности. Людям становится сложно общаться, они теряют нить повествования.

Если человек не спит более пяти дней, то возникают сердечно-сосудистые проявления, моторная заторможенность, становится сложно отличить, что реальность, а что нет, передает aif.ru.

Сомнолог Михаил Котенков в соб очередь посоветовал выработать личный режим и всегда ложиться в одно и то же время. На выходных можно чуть сдвинуть график или поспать подольше на 1-1,5 часа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».