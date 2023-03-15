Врач-невролог назвала причины нарушения памяти

На сегодняшний день с проблемами нарушения памяти сталкиваются люди разных возрастных категорий. Спровоцировать их развитие могут как всевозможные заболевания, так и усталость или стрессы. О том, когда стоит обращаться к врачу, а также как предотвратить ухудшение памяти, рассказала Марианна Пекелис, врач-невролог высшей категории Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета (Симферополь).

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Как сообщила невролог, нарушения памяти могут свидетельствовать как о развитии серьезных заболеваний, так и быть сигналом того, что человеку необходим полноценный отдых. Такие факторы, как усталость, недосып или неприятности на работе могут быть причиной появления рассеянности.

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«Время от времени нарушения концентрации и памяти отмечают многие люди. Причиной этого могут стать стрессы, страхи и тревоги. Тогда нужно попробовать оценить свое психологическое состояние и попытаться себе помочь. В плане описания стресса в интернете доступны многие шкалы тревоги и депрессии. Можно попробовать самостоятельно оценить своё состояние и понять, что первично – нарушение памяти или тревожность», – поделилась Марианна Пекелис.

Помимо этого, нарушения памяти могут наблюдаться вследствие черепно-мозговых травм, сосудистых катастроф, инсультов, инфарктов, перенесенных наркозов, нейроинфекций или постковидного синдрома. Кроме того, проблемы с памятью и концентрацией внимания может спровоцировать длительный прием антидепрессантов и седативных препаратов без назначения врача.

Специалист отметила, что причиной ухудшения памяти в молодом возрасте может стать употребление алкогольных напитков, а так же кофе. По словам врача, курение и энергетики пагубно сказываются на кровоснабжении головного мозга.

Врач уточнила, что посетить специалиста необходимо в случае, если из памяти пропадают эпизоды недавних событий, наблюдается путаница с днями и временем, регулярно возникают ложные воспоминания, а также снижается производительность.

Невролог акцентировала особое внимание на том, что основной «болезнью» нашего времени являются гаджеты. В современном мире человек буквально не выпускает их из рук, в частности, и во время отдыха. Все это не дает мозгу полноценно разгрузиться. Кроме того, уровень живого общения между людьми существенно снижается, что провоцирует сокращение словарного запаса и переход к клиповому мышлению.