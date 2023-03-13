Профессии, которые влияют на здоровье позвоночника

Остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Юлия Толмачева рассказала о профессиях, которые опасны для позвоночника. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Самой опасной работой эксперт называла ту, где тело человека подвергается вибрациям. Например, это водители большегрузного или сельскохозяйственного транспорта.

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"Дело в том, что при постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков, миелиновой оболочки спинномозговых нервов и эндотелия сосудов. Далее следует воспаление, которое сопровождается хронической болью", – отметила она.

Не менее опасной считается работа, на которой человек повторяет одни и те же движения. Это работа швеи, пекаря автоматизированной линии. По словам врача, из-за постоянного повторения движений в мышцах возникает дисбаланс, нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно. Это приводит к искривлению спины, а сосуды и нервы с одной из сторон оказываются в стесненных условиях.

Если человек долгое время находится в неудобном положении и работает маляром, токарем, водителем или стоматологом, то это приводит к проблемам в тех участках позвоночника, которые находятся в статичном режиме. Толмачева пояснила, что такое состояние называется гипертонусом.

"Их нормальная структура деформируется, что может привести к воспалению и боли. Также непрерывные сигналы от мышц в мозг "сбивают" нормальную регуляцию процессов кровоснабжения и обмена веществ. В итоге под удар попадают нервные корешки, межпозвонковые диски с суставами, хрящевая ткань позвоночника", –рассказала она.

Люди, работающие в сидячем положении, страдают от перегрузки межпозвоночных дисков поясничного отдела. Больше всего, по словам врача, страдает диск между последним поясничным позвонком и крестцом. Все это может привести к грыже.

Толмачева предупредила, что для спины может стать настоящей опасностью труд, связанный с постоянной ходьбой или работой стоя. Во время физического перенапряжения большой группы мышц повышается риск развития мышечно-тонического синдрома.

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