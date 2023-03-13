Женщина приняла беременность за запор и внезапно родила дочь

Жительница британского города Уоррингтон приняла беременность за запор и неожиданно родила дочь. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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27-летняя Эмили Грэм проснулась с болями в животе, похожими на боли во время менструации. Женщина подумала, что боли вызваны запором, но ее состояние быстро ухудшилось. Вскоре у женщины начались схватки, которые она сначала приняла за позыв сходить в туалет. Жених британки Эш Грин быстро вызвал скорую помощь, медики прибыли вовремя, чтобы принять роды. Женщина родила дочь, лежа на кровати в своем доме. Девочка родилась здоровой, ее назвали Изабель. После родов мать и ребенка доставили в больницу.

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Грэм подчеркнула, что не знала о своей беременности и была поражена внезапным рождением ребенка. Еще больше женщину шокировало, когда ее возлюбленный заявил, что и ранее ощущал, как ребенок толкался у нее в животе, но не хотел говорить об этом, так как думал, что женщина просто дергается во сне.

У британки не проявлялось никаких симптомов беременности. Хотя у нее прекратились менструации, она списала это на свое заболевание. Поначалу ее тошнило, но через несколько дней эти симптомы прошли, и женщина решила, что причина была в несвежей пище. Ближе к концу беременности она испытывала изжогу, но тоже списала ее на проблемы с питанием. Набранный вес женщина объяснила перееданием во время праздников. Грэм рассказала, что иногда употребляет алкоголь, но пьет немного.

Всего за несколько часов до родов Грэм работала. Незадолго до этого она веселилась на корпоративе, а когда была на шестом месяце беременности, трижды прокатилась на самых быстрых американских горках во время поездки во Флориду, США.

Ранее у Грэм диагностировали синдром поликистоза яичников, из-за которого у нее были очень низкие шансы забеременеть. Девочка родилась в амниотическом мешке. Это редкое явление, которое происходит только в одном из 80 тысяч случаев.

«Мой жених позвонил нашим родителям, когда мы приехали в больницу. Сначала они поздравили нас и спросили, когда будут роды. Но мы ответили, что дочь уже родилась», — рассказала британка.