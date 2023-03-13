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23 минуты назад

Врач оценила влияние алкоголя на организм в бане

Vse42.ru

Врач аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Вероника Быкова рассказала, можно ли пить крепкие напитки во время посещения бани.

В беседе с журналистами медик объяснила, что и баня, и спиртное обезвоживают организм и расширяют сосуды. По ее словам, при употреблении алкоголя в бане у человека повышается артериальное давление, что значительно увеличивает риск разрыва сосудов и отрыва тромба, пишет издание "Дни.ру".

Специалист предостерегла россиян от употребления в бане не только алкоголя, но и черного чая и кофе, так как они оказывают тонизирующее действие на организм.

Среди напитков, которые являются безопасными во время банных процедур, Быкова назвала травяной чай, морс и несладкий компот.

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