Врач оценила влияние алкоголя на организм в бане

Врач аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Вероника Быкова рассказала, можно ли пить крепкие напитки во время посещения бани.

В беседе с журналистами медик объяснила, что и баня, и спиртное обезвоживают организм и расширяют сосуды. По ее словам, при употреблении алкоголя в бане у человека повышается артериальное давление, что значительно увеличивает риск разрыва сосудов и отрыва тромба, пишет издание "Дни.ру".

Специалист предостерегла россиян от употребления в бане не только алкоголя, но и черного чая и кофе, так как они оказывают тонизирующее действие на организм.