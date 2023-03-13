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2 часа назад

Диетолог рекомендовала пожилым людям пить отвар шиповника

Реальное время

Отвар шиповника укрепляет кровеносные сосуды и иммунитет, а также снижает кровяное давление, из-за чего он является идеальным напитком для пожилых людей. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина, сообщают "Известия Мордовии".

Диетолог рекомендовала пожилым людям пить отвар шиповника
Фото: Реальное времяРеальное время

По ее словам, шиповник содержит много витамина С, который полезен для иммунной системы в весенний период.

Соломатина отмечает, что иммунная система пожилых людей находится не в лучшей форме. Весной вирусы и бактерии становятся более активными. Это делает пожилых людей более восприимчивыми к инфекциям и различным заболеваниям, поэтому им необходим витамин С. Он также необходим для поддержания прочности кровеносных сосудов.

В шиповнике также много витамина А, который способствует обновлению слизистых оболочек и укрепляет иммунную систему. Кроме того, его отвар обладает мочегонными свойствами.

Диетологи рекомендуют выпивать стакан отвара шиповника в день, чтобы получить всю пользу.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, каким напитком можно заменить кофе. Так, например, вызывает чувство бодрости стакан теплой воды с лимоном.

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Новости,Елена Соломатина,
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