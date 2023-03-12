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3 часа назад

Частое сердцебиение после подъема может говорить о затяжном ковиде

Мира Маркина

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что учащенное сердцебиение, когда человек встает в кровати, распространено при длительном коронавирусе. Соответствующую научную статью опубликовал BMJ.

О долгом ковиде говорят, когда симптомы заболевания сохраняются больше месяца после выздоровления. Это могут быть головные боли, утомляемость, одышка, а также более тяжелые осложнения. В их числе ортостатическая тахикардия, когда при вставании сердце делает более 30 ударов за минуту.

Исследователи подчеркнули, что ортостатическую тахикардию вызывает непосредственно изменение положения на вертикальное, а не физическая нагрузка. Помимо этого, больные часто ощущают "электрический удар". Врачи ставят диагноз, если симптомы не исчезают через три месяца.

Чтобы диагностировать ортостатическую тахикардию, необходимо исключить дегидратацию, сепсис, анемию, гипотиреоз, сердечные заболевания, отмечают исследователи.

Ученые выяснили, сколько сохраняются симптомы затяжного ковида

По мнению ученых, состояние больных будет улучшаться, если они будут пить достаточно жидкости, соблюдать режим сна, использовать компрессионный трикотаж и избегать того, что провоцирует учащенное сердцебиение: жары, длительного стояния, алкоголя и тяжелой еды. Особенно важно соблюдать диету, которая снижает вероятность вздутия живота. Иногда больным могут назначить лекарства, которые авторы публикации перечислили в статье.

Исследователи предполагают, что ортостатическая тахикардия возникает, когда неправильно работает вегетативная нервная система. У молодых, особенно у женщин, такие симптомы появляются чаще. Причина может быть в подавленной иммунной системе, ожирении или гипертонии.

Ранее Михаил Боярский рассказал, как перенес ковид.

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