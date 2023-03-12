Ученые начали готовиться к новой смертельной эпидемии

Пандемия коронавируса официально еще не закончилась. За три года умерло почти 6 882 000 человек. Почти 680 миллионов переболели – то есть каждый 12-й житель на планете.

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«ВОЗ сообщил о нескольких вспышках нового инфекционного заболевания, которое таинственным образом появляется по всему региону. Тяжелая эпидемия вызвана респираторным синдромом энтеровируса-2025», – говорит ведущий выдуманных новостей.

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Только люди привыкли жить с ковидом, и на тебе – новая смертельная инфекция. Пока в качестве легенды на учениях центра Джонса Хопкинса. Ученые со всего мира съехались в Брюссель разыграть сценарий очередной пандемии. Ее вероятность, судя по масштабу встречи, не так уж мала.

«Очень вероятно, что в ближайшие 20 лет у нас будет вспышка, которая станет мировой пандемией», – заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Билл Гейтс уже три года пугает мир новой смертельной эпидемией. И не без оснований. Люди сами создали для патогенов идеальные условия.

«Процесс связан с контактами глубокого уровня между разными регионами мира, с увеличением численности населения, плотности населения в ряде стран, с изменением климата и глобальным потеплением», – отметил иммунолог Николай Крючков.

Население растет, а ресурсы планеты истощаются. В пищу идет даже то, на что и смотреть нельзя без отвращения: черви, тараканы, жуки и летучие мыши. Новые опасные инфекции открывают почти каждый день. Недавно у летучих мышей из Сочи нашли неизвестный коронавирус. Оказалось, один из его белков – в точности, как у человека. Значит, патоген может быть опасен для людей.

«Эта мутация может произойти не в самом человеке, а у животных и птиц, либо у передающих млекопитающих. Дальше, когда она запрыгнет в человека, то будет передаваться от человека к человеку. Этого мы боимся. Поэтому все и пишут обзоры, что там заразились еноты, там – лисы, там – медведи или морские котики», – говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова (США).

Действительно, большинством страшных болезней человека заразили именно животные. Буйволы и броненосцы – проказой, свиньи – коклюшем, лисы – бешенством, козы и овцы – туберкулезом, корью и сибирской язвой.

В Бразилии, где, как известно, много диких обезьян, вакцинируют золотистых тамаринов. В популяции опять гуляет желтая лихорадка. С 2016 года она унесла жизни не только сотен обезьян, но и 750-ти жителей Бразилии.

«Кто-то позвонил нам и сказал: «Я только что видел, как умерла обезьяна». Мы пошли туда, отправили ее тело на анализ, и он дал положительный результат. Причиной смерти была желтая лихорадка. Если мы ничего не предпримем, то за пять лет потеряем всю популяцию», – говорит биолог Карлос Руис-Миранда.

От обезьяны к человеку лихорадка вроде не передается. И тех, и других заражают комары. Но кто знает, что будет завтра? Например, оспа мутировала и перешла к человеку именно от обезьян. За два летних месяца прошлого года было 20 тысяч заболевших.

«Эта ситуация критическая, я говорю очень серьезно. Давайте не позволим обезьяньей оспе превратиться в Кинг-Конга, с которым мы не сможем справиться», – призвал мэр города Сан-Хуан-де-Луриганчо Алекс Гонсалес.

Оспа обезьян – один из 180 патогенов, которые перешли от животных в человеческую популяцию. На очереди – еще 120 потенциальных вирусов, которыми раньше болели только звери. Например, оспа леопардов или обезьяний герпес, который для человека смертелен на 80%. Впрочем, следующего удара вирусологи ждут от хорошо известного птичьего гриппа – самого летального из существующих.

«Сейчас вопрос решается таким образом: либо у нас продолжается вспышка птичьего гриппа, когда заражение происходит от птицы к человеку (это более или менее штатно), либо грипп переходит от человека к человеку – это уже более серьезная вещь, этого еще не было», – отмечает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Человеческой формы H5N1 пока действительно не существует. Все, заразившиеся вирусом, болели птичьей версией гриппа. Но он настолько близко подобрался к человеку, что смертельной может оказаться каждая несушка. По мнению некоторых западных ученых, новая мировая пандемия начнется именно в курятнике. Куры легко заражаются птичьим гриппом от диких птиц. Вирус мутирует со страшной скоростью. Учитывая гигантское поголовье домашней птицы на планете, вспышка – дело случая.

Если птичий грипп начнет передаваться от человека к человеку, миру грозит эпидемия похлеще испанки и чумы. Это уже другой уровень летальности. Черная смерть унесла 200 миллионов жизней. Оспа с испанским гриппом – по 50 миллионов. Кстати, бактериальную угрозу ученые не отметают. В 2019-м от заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями умерли почти 5 млн человек. От ковида за три года – 6,5 млн.

Впрочем, человеческих потерь, сравнимых с эпидемиями Средневековья, ждать все-таки не стоит. Ведь смерть носителя не выгодна, прежде всего, самому вирусу. Таков закон эволюции: чем заразнее патоген, тем легче протекает болезнь у зараженного.

«Появление возбудителя, который будет так же контагиозен, как ковид, и иметь смертность 40-60% – это утопия. Такого не бывает в природе. Если сразу после инфицирования человек сразу умирает, то на этом пусть распространения вируса кончается», – поясняет вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.

Пандемия, которая угрожает существованию самой человеческой популяции, – скорее всего, очередная страшилка. Но, по мнению ученых центра Хопкинса, до конца эту вероятность отвергать нельзя. Научное моделирование – один из способов подготовиться к самым сложным вариантам развития событий.

«Более 20 миллионов человек погибли, в том числе почти 15 миллионов детей. У тех, кто остался в живых, – паралич или повреждение мозга», – говорит ведущая выдуманных новостей.