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2 часа назад

Исследователи выделили два вида мужских половых членов во время эрекции

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Университетской больницы Пуэрта–дель-Сур в Испании выявили два вида мужских половых органов. Результаты работы ученых были представлены во время конгресса Европейской ассоциации урологов в Милане.

Урологи выделили два вида мужских половых членов во время эрекции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании ученых приняли участие более 200 мужчин. У каждого из испытуемых измерили длину и обхват члена в спокойном и эрегированном состоянии. На основании собранных данных авторы выделили два вида пенисов: один увеличивается в размерах более, чем на 56% в эрегированном состоянии, а второй увеличивается менее, чем на 31%.

К первой группе относились 24% мужчин, 25% ко второй, 51% были отнесены к так называемой серой зоне. По словам авторов, у первой группы пенисы, как правило, более длинные в спокойном состоянии, по сравнению с первой (в среднем 11,3 см по сравнению с 8,8 см).

«Это исследование важно, так как различия в типе члена может повлияет на то, какой хирургический подход стоит к ним применять в случае необходимости. Дело в том, что волокнистая ткань полового члена, которая окружает губчатую эректильную ткань, также меняется. Она становится более тонкой у первого типа мужчин. В дальнейшем нужно провести дополнительные исследования на более крупной выборке мужчин», – отметили ученые.

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