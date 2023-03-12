Урологи выделили два вида мужских половых членов во время эрекции

Исследователи из Университетской больницы Пуэрта–дель-Сур в Испании выявили два вида мужских половых органов. Результаты работы ученых были представлены во время конгресса Европейской ассоциации урологов в Милане.

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В исследовании ученых приняли участие более 200 мужчин. У каждого из испытуемых измерили длину и обхват члена в спокойном и эрегированном состоянии. На основании собранных данных авторы выделили два вида пенисов: один увеличивается в размерах более, чем на 56% в эрегированном состоянии, а второй увеличивается менее, чем на 31%.

К первой группе относились 24% мужчин, 25% ко второй, 51% были отнесены к так называемой серой зоне. По словам авторов, у первой группы пенисы, как правило, более длинные в спокойном состоянии, по сравнению с первой (в среднем 11,3 см по сравнению с 8,8 см).