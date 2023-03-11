Роспотребнадзор: в России отмечаются единичные случаи бешенства

В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности бешенства в России, по данным ведомства, в РФ каждый год регистрируются лишь единичные случаи, сообщает ТАСС.

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"В 2022 году зарегистрировано два случая, в 2021 году - шесть, в 2020 году - семь, в 2019 году - два, в 2018 году - два, в 2017 году - два. За последние пять лет в России регистрировались лишь единичные случаи заболевания людей бешенством", - указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что способ передачи вируса бешенства остается тем же - попадание на слизистые оболочки слюны зараженного животного. В России чаще всего бешенством заражаются от собак. При этом в ведомстве отметили важность своевременной вакцинации от этого вируса - так как на данный момент не существует полноценного и проверенного лечения.