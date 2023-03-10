Врач предупредил о риске отравления готовой едой из магазина

Это происходит в случае, если производитель нарушает правила приготовления и хранения блюд. А ещё изготовитель не всегда пишет точную и подробную информацию о продукте. Вы же не знаете, какие помидоры он на самом деле использовал, — безвкусные тепличные или ароматные бакинские. Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала «Газете.Ru», что в большинстве случаев готовые блюда из магазина не вредны.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но как известно, не все производители отличаются добросовестным поведением. Они могут хитрить и выбирать некачественное сырьё или заменять продукты более дешёвыми аналогами. А вот тут уже вред здоровью возможен. Например, изготовитель может использовать маргарин вместо сливочного масла, а для аромата и внешнего вида добавлять усилители вкуса и красители. Ну, и чтобы хранилось подольше — консерванты. Да, блюдо становится вкуснее и привлекательнее, только пользы от такой еды точно не ждите.

Диетолог напомнила, что часто у такой продукции неверно указаны калорийность блюда и соотношение белков, жиров и углеводов в его составе. И получается, что человек вроде как купил куриную грудку с гречкой, чтобы сбросить лишний вес, а начал полнеть. Всё из-за неверной информации на упаковке. Идеальный вариант, конечно, готовить дома — тогда точно знаешь, что входит в состав.