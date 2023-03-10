Врач рассказал, чем опасны лосиные мухи

Самки лосиных мух, которые еще известны как оленьи кровососки, отложили куколки на снегу в лесах Петербурга и Ленинградской области. Чем опасны эти паразиты, рассказал в беседе с «Невскими новостями» врач-аллерголог Владимир Болибок.

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По словам специалиста, в основном лосиные мухи нападают на крупных парнокопытных млекопитающих, но могут укусить и человека. При этом, как и клещи, они способны переносить различные инфекции, например боррелиоз.

«В основном они кусают животных, но если муха сначала укусит лося, а потом человека, то человек может заразиться боррелиозом», — пояснил врач.

Он рассказал, что слюна этих насекомых содержит белки и ферменты, которые не позволяют человеческой крови свертываться. Муха сначала впрыскивает эти ферменты, а затем высасывает кровь, которая не успела свернуться, и инфекции, переносимые с укусом, как раз содержатся в слюнных железах лосиных мух, объяснил Болибок.