Врач рассказал, чем опасны лосиные мухи

Самки лосиных мух, которые еще известны как оленьи кровососки, отложили куколки на снегу в лесах Петербурга и Ленинградской области. Чем опасны эти паразиты, рассказал в беседе с «Невскими новостями» врач-аллерголог Владимир Болибок.
По словам специалиста, в основном лосиные мухи нападают на крупных парнокопытных млекопитающих, но могут укусить и человека. При этом, как и клещи, они способны переносить различные инфекции, например боррелиоз.
«В основном они кусают животных, но если муха сначала укусит лося, а потом человека, то человек может заразиться боррелиозом», — пояснил врач.
Он рассказал, что слюна этих насекомых содержит белки и ферменты, которые не позволяют человеческой крови свертываться. Муха сначала впрыскивает эти ферменты, а затем высасывает кровь, которая не успела свернуться, и инфекции, переносимые с укусом, как раз содержатся в слюнных железах лосиных мух, объяснил Болибок.
Также укусы этих насекомых могут вызывать серьезные аллергические реакции, вплоть до отека.