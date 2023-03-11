Врач перечислила россиянам способы избавиться от облысения

Доктор рассказала, что людям, страдающим алопецией (патологическое частичное или полное выпадение волос на голове, лице или на других участках тела, возникающее из-за повреждения волосяных фолликулов — прим. «Ленты.ру»), подойдет мезотерапия. Так, Вешнякова пояснила, что во время упомянутой процедуры в кожу головы вводят лечебные коктейли, что обеспечивает их поступление в волосяному фолликулу.