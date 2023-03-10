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1 час назад

"Это как одеяло на голову натягивать, а ноги голые": доктор Мясников рассказал, чем опасен переход на летнее время

Российская Газета

Медики довольно дружно выступают против переходов на летнее/зимнее время, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, эти резкие переходы нарушают биологические часы, что может навредить здоровью.

Мясников рассказал, чем опасен переход на летнее время
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Живые организмы тесно связаны с "солнечным" временем. Все физиологические процессы организма, в том числе и человеческого, подчиняются "циркадным", суточным ритмам. (На самом деле все еще сложнее: существуют и месячные и годичные ритмы). Выработка гормонов, температура тела, пищеварение, активность нервной системы, метаболизм- буквально всё подчиняется внутренним биологическим часам, которые настроены по солнцу", - пояснил доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Впервые переход на "летнее" время был проведен в послевоенной Германии в 1918 году с целью экономии электричества. Затем этому примеру последовали некоторые штаты США, а также другие страны.

"К настоящему времени и у экономистов серьезные сомнения в экономическом эффекте смены времени. В конце-концов, все по нулям: утром на час света больше, вечером на тот же час меньше. И наоборот. Это как короткое одеяло на голову натягивать: ноги обязательно оголятся", - отметил Мясников.

Он привел данные медицинской статистики: в США на примере анализа 733 тыс случаев автомобильных аварий показано, что в первые две недели перехода на летнее время их число увеличивается на 6%. В Швеции число инфарктов и инсультов увеличивается в первую неделю перехода на летнее время. Финны продемонстрировали ту же тенденцию по отношению в мерцательной аритмии, - перечислил Мясников.

Более того, врач рассказал, что американцы проанализировали 4 млн историй болезни онкологических больных, сопоставили с изменением времени и пришли к выводу, что переход на летнее время "возможно, является канцерогеном для человека"!

"Да - пока только "возможно", но все-равно звучит как-то не очень", - заключил доктор Мясников.

Новости,Александр Мясников,
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