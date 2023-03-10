Нарколог Луньков назвал рассол и клизму лучшими средствами от похмелья. С алкоголем всегда есть риск попасть в замкнутый круг. Человек напивается, просыпается с похмельем, снова пьёт, чтобы снять неприятные симптомы… Так может продолжаться дни и даже недели. Остановить это можно с помощью народных методов и лекарств — того и другого полно. Что же выбрать?

Подходящее средство от похмелья стоит выбирать исходя из того, сколько времени у человека длился запой, отметил нарколог и психиатр Алексей Луньков.

Если вы разок перебрали и наутро чувствуете себя не очень, ваша задача — пополнить водно-электролитный баланс и дать организму нужные витамины и минералы. Поможет в этом рассол, только не уксусный. В нём как раз есть всё необходимое, чтобы похмелье прошло как можно мягче.

Ежели вы не фанат домашних заготовок и рассола у вас нет (в отличие от похмелья), можно сделать солевой раствор. А вот хлестать простую воду бессмысленно — только заработаете отёки и ещё больше нагрузите сердечно-сосудистую систему, предупредил доктор.

Когда запой длился больше трёх дней, придётся подключать тяжёлую артиллерию. Во-первых, есть смысл на один-три дня полностью отказаться от еды, посоветовал врач. Организм после такого загула отравлен, поэтому ему сложно переваривать пищу.

Одновременно с голоданием нарколог рекомендовал ставить клизму дважды в день — утром и вечером. По его словам, такое очищение кишечника снимет не только похмелье, но и уберёт тягу к алкоголю.

Народные методы точно не подойдут людям с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, атеросклерозом и лишним весом, добавил Луньков. Для них, а также всех приверженцев традиционной медицины есть специальные препараты. В первую очередь это вегетостабилизаторы для снижения давления и ацетилсалициловая кислота, разжижающая кровь.

А если запой очень тяжёлый, тут уже не обойтись без врача. Он проведёт дезинтоксикационную терапию, сказал нарколог изданию.