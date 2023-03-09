Ребенок вдохнул иглу и прожил с ней в легком два года

В Ростовской области хирурги извлекли иголку из правого легкого 11-летнего мальчика. Ребенок рассказал врачам областной детской клинической больницы (ОДКБ), что случайно вдохнул иголку два года назад, информирует Telegram-канал регионального Минздрава.

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Мальчик признался, что никому не говорил о том, что вдохнул иглу. Ребенок добавил, что с тех пор его ничего не беспокоило. Инородное тело в легком удалось выявить при обследовании после того, как он поступил в больницу с высокой температурой и болью в груди.