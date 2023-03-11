Врач рассказал, почему важно привиться от кори

Роспотребнадзор объявил о начале с 3 апреля подчищающей иммунизации против кори. Заболеваемость этой инфекцией зафиксирована в некоторых регионах Сибири, Поволжья и в Санкт-Петербурге. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что корь никогда не считалась побежденной инфекцией, ее очаги все время тлеют и могут вспыхнуть при ослаблении иммунной прослойки.

Фото: Мир24 Мир24

«Хотя у нас охват прививками от кори достаточно высокий, 95%-97%, но, к сожалению, прививались не все. Из-за этого возникают локальные вспышки, иногда перепрыгивающие с одного места на другое. Они идут по цепочке от не иммунных детей, иногда в эту цепочку попадают и не иммунные взрослые. А взрослые болеют корью очень тяжело», – рассказал врач.

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По словам эксперта, прививка защищает от кори очень хорошо, и способна оградить взрослого от тяжелого течения болезни даже при пропуске ревакцинации. В детском возрасте применяется комбинированная вакцина, защищающая не только от кори, но и от краснухи и паротита. И большинство родителей, по словам эксперта, понимая серьезность этих болезней, соглашаются на эту прививку. Тем не менее, существуют локальные антипрививочные движения, подвергающие опасности не только своих детей, но и других людей, которых они могут заразить.

Владимир Болибок рассказал, что корь имеет длинный, от 7 до 21 дня инкубационный период. Болезнь характеризуется внезапным началом, высокой температурой, головной болью, ломотой. Симптомы похожи на грипп, но при кори появляется сыпь – сначала на лице, потом она распространяется по всему телу. Еще один отличительный признак – так называемые пятна Филатова-Коплика на слизистых полости рта. По словам иммунолога, лекарств от инфекции, вызывающей корь, не существует. Важно наблюдаться у врача, чтобы не допустить развития осложнений, наиболее грозные из которых – коревой энцефалит и коревая пневмония. Иногда корь протекает молниеносно, унося человеческие жизни.

Эксперт рассказал, что у каждого переболевшего корью возникает такое осложнение, как коревая анергия. Вирус кори на полгода практически выключает иммунную систему, и человек может заразиться абсолютно любой инфекцией.