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28 минут назад

Онколог Карасев рассказал, когда микроволновые печи могут спровоцировать рак

Мария Иглина

Онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев заявил, что иногда использование микроволновых печей может спровоцировать рак. Слова эксперта приводят "Известия".

Врач рассказал, когда микроволновые печи могут спровоцировать рак
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, рак развивается из клеток организма, которые имеют генетическую мутацию. Карасев отметил, что подобные клетки появляются ежедневно, однако иммунитет с ними борется. Если защитная система не справляется, то начинается развитие опухоли.

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На это могут повлиять радиация, вирусы, курение, наследственная предрасположенность. Поэтому при использовании микроволновой печи стоит следовать инструкции по технике безопасности. Например, необходимо держаться на расстоянии около 50 сантиметров от микроволновки для стопроцентной безопасности.

Ранее нарколог предостерег от конфет с алкоголем.

Новости,Иван Карасев,
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