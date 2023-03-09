Онколог назвал опасные для здоровья виды СВЧ-печей

Онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал, что использование микроволновых печей безопасно для большинства людей, однако в редких случаях эти бытовые приборы могут спровоцировать рак. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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Карасев отметил, что рак развивается из клеток организма, имеющих генетические мутации. Он добавил, что подобные клетки появляются ежедневно в огромном количестве, но иммунитет с ними борется. Однако в определенный момент, если защитная система не справляется, начинается развитие опухоли.