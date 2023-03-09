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9 марта

Онколог Карасев назвал опасные для здоровья виды микроволновых печей

Газета.Ruиещё 3

Онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал, что использование микроволновых печей безопасно для большинства людей, однако в редких случаях эти бытовые приборы могут спровоцировать рак. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

Онколог назвал опасные для здоровья виды СВЧ-печей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карасев отметил, что рак развивается из клеток организма, имеющих генетические мутации. Он добавил, что подобные клетки появляются ежедневно в огромном количестве, но иммунитет с ними борется. Однако в определенный момент, если защитная система не справляется, начинается развитие опухоли.

Онколог добавил, что подобный процесс может вызвать радиация, курение, вирусы и наследственная предрасположенность. Карасев предупредил, что при использовании микроволновки важно соблюдать инструкцию по технике безопасности. Например, соблюдать расстояние, на котором лучше держаться от печи для стопроцентной безопасности. Обычно это около 50 сантиметров. Ранее ученые из Университета Британской Колумбии показали, что ИИ может точно предсказать выживаемость больных раком, анализируя записи врачей.

Новости,Иван Карасев,
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