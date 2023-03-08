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1 час назад

Нутрициолог Свиридова призвала отказаться от мысли, что здоровая еда невкусная

Секрет Фирмы

Нутрициолог Свиридова призвала отказаться от мысли, что здоровая еда невкусная. Иначе вообще не будет никакой мотивации правильно питаться. Да, менять рацион нужно не с похода в супермаркет, а с изменения привычных установок. Вот уловки, которые помогут перейти на правильное питание так, будто вы всю жизнь только и мечтали о брокколи с куриной грудкой.

Нутрициолог призвала отказаться от мысли, что здоровая еда невкусная
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Так что если вы до сих пор считаете, что правильное питание — это дорого, трудно в приготовлении и невкусно, то вы никогда не сможете отказаться от вредной еды.

Помочь себе можно, если научиться самостоятельно делать бургеры, а не ходить в заведения фаст-фуда.

Есть меньше соли помогут приправы и специи, которые добавляют в еду. А сахар можно заменить натуральными продуктами, в которых содержится много сахарозы, например, ягодами или фруктами.

Научитесь есть немного, но часто. Лучше несколько раз в день устроить перекус фруктами, овощами и сухофруктами, чем съесть на ужин огромный стейк. Продукты для перекуса лучше брать с собой заранее. И не забывайте про воду.

Резко менять образ жизни тоже не стоит. Переходите на здоровый рацион постепенно. Это поможет быстрее внедрить новые привычки в жизнь, сказала нутрициолог Елена Свиридова «Газете.ru».

В Роспотребнадзоре тоже считают, что нет ничего особенно сложного в том, чтобы хотя бы немного сделать свой рацион полезнее. Говорят, для этого всего-то и надо — перевернуть пирамиду питания.

Новости,Елена Свиридова,Роспотребнадзор,
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