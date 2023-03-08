Всего одна бессонная ночь может состарить мозг на пару лет

Согласно проведенным исследованиям, при полном лишении сна в течение суток морфологический возраст мозга у участников эксперимента возрастал. Ученые сделали открытие, что всего одна бессонная ночь может привести к старению вашего мозга на два года.

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В рамках эксперимента 134 здоровых добровольца, средний возраст которых составлял 25 лет, были разделены на три группы. Те, кто входил в первую группу, были полностью лишены сна на 24 часа; второй группе дали поспать 3 часа за ночь, тем, кто входил во вторую группу, давали 3 часа сна за ночь, участники третьей группы спали по пять часов в течение пяти дней.

В ходе эксперимента было обнаружено, что морфологический возраст мозга увеличивался на 1-2 года у участников, когда они были полностью лишены сна в течение 24 часов. На самом деле, если людям разрешали отоспаться сразу после бессонной ночи, то их показатели возвращались к норме.