Биолог объяснил, как выбрать бутилированную воду

Чтобы правильно выбрать бутилированную воду, стоит обратить внимание на упаковку, место и срок розлива. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал кандидат биологических наук Артем Овод.
«При выборе воды нужно ориентироваться на место добычи воды и розлива», – отмечает эксперт.
Продукт, который разлили в экологически чистых районах, например, на Кавказе, будет в несколько раз полезнее и вкуснее того, что предлагают в Подмосковье.
Также стоит помнить, что существуют 2 категории: 1 категория – вода качественная, совершенно безопасна в использовании, имеет отличные показатели, состав является безвредным, а также она достаточно долго может сохранять свои полезные свойства.
Вода высшей категории имеет те же свойства, баланс различных химических веществ и микроэлементов наиболее оптимален для организма человека.
Артем Овод отметил, что лучше покупать воду в бутылках из стекла. Если же выбор пал на пластик, то тогда стоит проверить срок годности.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как правильно выбирать минеральную воду.