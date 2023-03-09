Биолог объяснил, как выбрать бутилированную воду

Чтобы правильно выбрать бутилированную воду, стоит обратить внимание на упаковку, место и срок розлива. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал кандидат биологических наук Артем Овод.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«При выборе воды нужно ориентироваться на место добычи воды и розлива», – отмечает эксперт.

Продукт, который разлили в экологически чистых районах, например, на Кавказе, будет в несколько раз полезнее и вкуснее того, что предлагают в Подмосковье.

Также стоит помнить, что существуют 2 категории: 1 категория – вода качественная, совершенно безопасна в использовании, имеет отличные показатели, состав является безвредным, а также она достаточно долго может сохранять свои полезные свойства.

Вода высшей категории имеет те же свойства, баланс различных химических веществ и микроэлементов наиболее оптимален для организма человека.

Артем Овод отметил, что лучше покупать воду в бутылках из стекла. Если же выбор пал на пластик, то тогда стоит проверить срок годности.