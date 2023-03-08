Уролог Сергей Дорошенко назвал группу риска с заболеванием почек

Для профилактики болезней почек врач рекомендовал контролировать количество выпитой жидкости в сутки (около 35 мл на 1кг веса), не злоупотреблять алкогольными напитками и энергетиками, а также избегать переохлаждения тазовой области, поясничной и ног. Кроме того, важно ограничивать потребление соли, кофе и сладкого, а также регулярно посещать врача-уролога.

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Если своевременно обнаружить заболевание при профилактическом обследовании, это может поспособствовать замедлению процесса его развития.

«В первую очередь обычно отмечается затрудненное или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание, неприятные ощущения после него, а также возможно появление цистита. Помимо этого, возможны отеки различных частей тела, например лица или ног; беспричинная потеря аппетита, появление в моче кровянистых вкраплений. Нередко встречается и повышение температуры и\или давления», — цитируют «Известия» уролога Сергея Дорошенко.

По словам специалиста, на ранних стадиях боль проявляется неактивно, периодически, на более запущенных стадиях уже проявляется намного чаще и сильнее.

Добавим, что ранее нефролог Елена Галкина заявила о влиянии COVID-19 на почки. Коронавирус может привести к почечной недостаточности даже человека, который до момента заболевания COVID-19 не имел проблем с почками.