Диетолог рассказала, как избавиться от последствий переедания

За праздничным столом россияне часто не контролируют количество съеденных угощений. Это ведет к проблемам с системой пищеварения. Гастроэнтеролог и врач-диетолог Нурия Дианова пояснила как помочь организму в таких ситуациях в интервью радио Sputnik.

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При явном переедании врач советует отвлекаться от чревоугодия на любую двигательную активность. Можно просто несколько раз пройтись по квартире, а лучше всего — погулять на свежем воздухе. Также Нурия Дианова рекомендует за праздничным столом делать перерывы и устраивать конкурсы или танцы. Просто сидеть и постоянно есть — очень вредно.

«Желудок, конечно, растягивается, но качество переваривания пищи при этом не улучшается, наоборот, происходит обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Нужно найти повод отойти от стола. Но важно помнить, что наклоняться вперед, когда желудок переполнен, нельзя. Многие люди страдают недостаточностью кардии, когда не смыкается пищеводный клапан. Соответственно, при наклонах вперед может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод», – предупреждает гастроэнтеролог.

Она не советует увлекаться ферментными препаратами. Получается, что человек чередует переедание с попытками спастись лекарством. Лучше оставить ферментные средства на крайний случай и просто много не есть. Часто советуют пить при переедании сладкую газированную воду, но с этим врач не согласна.