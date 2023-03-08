Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
43 минуты назад

Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг

Lenta.ru

Алкоголь, особенно в больших количествах, вызывает рассеянность, психоз и другие неприятные последствия, предупредила хирург Екатерина Данилина. Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг и тело изданию «Доктор Питер».

Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Этанол — это депрессант, угнетающий центральную нервную систему, пояснила Данилина. Даже небольшое количество алкоголя делает мышцы слабым и вызывает ощущение эйфории. Это обусловлено тем, что этанол стимулирует кратковременную активность рецепторов дофамина — так называемого гормона счастья.

После непродолжительного получения дофамина организм начинает вырабатывать тетрагидроизохинолин, который напротив блокирует выработку дофамина и серотонина. Поэтому при постоянном употреблении спиртных напитков человек не может испытывать радость без дополнительных стимулов, прокомментировала врач.

Негативно воздействуя на работу мозга, алкоголь провоцирует заторможенность и рассеянность, ослабление памяти и нарушение координации, снижение остроты зрения, слуха и внимания, объяснила Данилина.

«Если человек постоянно злоупотребляет алкоголем, у него могут развиться психоз, невроз, депрессия, бессонница, паранойя, галлюцинации. Также он будет страдать от симптомов обезвоживания: сонливости, слабости, пониженного давления», — подвела итог врач.

Ранее писательница Кловер Строуд рассказала, как изменилась ее жизнь после отказа от алкоголя. Она призналась, что у нее наладились отношения с мужем, а сексуальная жизнь стала более яркой.

Новости,Екатерина Данилина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий