Алкоголь, особенно в больших количествах, вызывает рассеянность, психоз и другие неприятные последствия, предупредила хирург Екатерина Данилина. Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг и тело изданию «Доктор Питер».

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Этанол — это депрессант, угнетающий центральную нервную систему, пояснила Данилина. Даже небольшое количество алкоголя делает мышцы слабым и вызывает ощущение эйфории. Это обусловлено тем, что этанол стимулирует кратковременную активность рецепторов дофамина — так называемого гормона счастья.

После непродолжительного получения дофамина организм начинает вырабатывать тетрагидроизохинолин, который напротив блокирует выработку дофамина и серотонина. Поэтому при постоянном употреблении спиртных напитков человек не может испытывать радость без дополнительных стимулов, прокомментировала врач.

Негативно воздействуя на работу мозга, алкоголь провоцирует заторможенность и рассеянность, ослабление памяти и нарушение координации, снижение остроты зрения, слуха и внимания, объяснила Данилина.

«Если человек постоянно злоупотребляет алкоголем, у него могут развиться психоз, невроз, депрессия, бессонница, паранойя, галлюцинации. Также он будет страдать от симптомов обезвоживания: сонливости, слабости, пониженного давления», — подвела итог врач.